ИА «Ореанда-Новости». За последнюю неделю властям США поступило более 5 миллионов заявок на получение пособия по безработице, пишет «Коммерсант».



Всего за четыре недели карантина такие заявки подали почти 22 миллиона американцев.



При этом отмечается, что количество новых заявок постепенно снижается. Однако аналитики говорят о том, что количество новых заявок продолжит расти, а уровень безработицы будет хуже, чем во время Великой депрессии, когда возможности работать остались 16 миллионов человек.



Сейчас уровень безработицы в стране уже достиг 13 процентов, а аналитики говорят, что он вполне может дойти и до 20 процентов.

