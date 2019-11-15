15.11.2019, 20:54
В США бывшего советника Трампа признали виновным во лжи конгрессу
ИА «Ореанда-Новости». Присяжные в США признали экс-советника президента страны Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по делу о даче ложных показаний конгрессу.
Приговор огласят в феврале будущего года. Стоуна обвиняют в ложных показаниях конгрессу под присягой. Его также обвиняют в воспрепятствовании расследованию конгресса. Отмечается, что экс-советник говорил неправду, чтобы скрыть информацию о своём общении с сайтом WikiLeaks, у которого он хотел получить компромат на демократов.
Присяжные с доводами обвинения согласились.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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