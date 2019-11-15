ИА «Ореанда-Новости». Присяжные в США признали экс-советника президента страны Дональда Трампа Роджера Стоуна виновным по делу о даче ложных показаний конгрессу.



Приговор огласят в феврале будущего года. Стоуна обвиняют в ложных показаниях конгрессу под присягой. Его также обвиняют в воспрепятствовании расследованию конгресса. Отмечается, что экс-советник говорил неправду, чтобы скрыть информацию о своём общении с сайтом WikiLeaks, у которого он хотел получить компромат на демократов.



Присяжные с доводами обвинения согласились.