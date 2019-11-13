Предполагается, что ураган создал небольшое цунами, которое затопило прибрежную зону, и коровы оказались на острове. Животным пришлось проплыть восемь километров.Сейчас решается вопрос по транспортировке коров обратно домой. Предполагается, что им дадут успокоительные, а затем погрузят на специальное судно.