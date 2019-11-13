13.11.2019, 21:06
В США через два месяца нашли живыми коров, которых унесло цунами
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники национального парка на мысе Лукаут в США нашли трёх коров, которых ещё в начале сентября унёс ураган «Дориан», пишет «МК».
Предполагается, что ураган создал небольшое цунами, которое затопило прибрежную зону, и коровы оказались на острове. Животным пришлось проплыть восемь километров.
Сейчас решается вопрос по транспортировке коров обратно домой. Предполагается, что им дадут успокоительные, а затем погрузят на специальное судно.
Предполагается, что ураган создал небольшое цунами, которое затопило прибрежную зону, и коровы оказались на острове. Животным пришлось проплыть восемь километров.
Сейчас решается вопрос по транспортировке коров обратно домой. Предполагается, что им дадут успокоительные, а затем погрузят на специальное судно.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии