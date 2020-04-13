ИА «Ореанда-Новости». Американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США от коронавируса скончались уже 23 тысячи человек, пишет РИА Новости.



По информации учёных, всего в США этим заболеванием заразились более 568 тысяч человек.



Отмечается, что и по количеству заразившихся, и по числу умерших страна находится на первом месте в мире. Всего по всему миру коронавирусом заразились более 1,9 миллиона человек. В России зафиксировано более 18 тысяч случаев.