13.04.2020, 23:19
В США число жертв коронавируса превысило 23 тысячи
ИА «Ореанда-Новости». Американский Университет Джонса Хопкинса сообщил, что в США от коронавируса скончались уже 23 тысячи человек, пишет РИА Новости.
По информации учёных, всего в США этим заболеванием заразились более 568 тысяч человек.
Отмечается, что и по количеству заразившихся, и по числу умерших страна находится на первом месте в мире. Всего по всему миру коронавирусом заразились более 1,9 миллиона человек. В России зафиксировано более 18 тысяч случаев.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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