02.04.2020, 16:26
В США число заявок на пособие по безработице выросло более чем на 3 млн
ИА «Ореанда-Новости». В США количество граждан, которые в первый раз обратились за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 6,6 миллионов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минтруда США.
Так, за неделю количество заявок выросло на 3 миллиона. Специалисты отмечают, что это максимальный показатель с 1967 года, когда был начат учёт таких данных.
При этом аналитики утверждают, что в ближайшее время стоит ждать дальнейшего роста числа заявок.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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