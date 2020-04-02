ИА «Ореанда-Новости». В США количество граждан, которые в первый раз обратились за пособием по безработице, на прошлой неделе составило 6,6 миллионов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Минтруда США.



Так, за неделю количество заявок выросло на 3 миллиона. Специалисты отмечают, что это максимальный показатель с 1967 года, когда был начат учёт таких данных.



При этом аналитики утверждают, что в ближайшее время стоит ждать дальнейшего роста числа заявок.