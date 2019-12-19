Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря, в аэропорту в городе Фресно. О случившемся рассказал начальник местной полиции Дрю Бессингера. 17-летней девушке удалось перелезть через забор с колючей проволокой. Она прокралась к частному самолёту King Air 200, вошла в кабину пилота и запустила двигатель.Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили американку в дезориентированном состоянии. Девушка отказалась сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов. Мать несовершеннолетней сказала, что дочь ушла из дома сутки назад.