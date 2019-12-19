19.12.2019, 21:03
В США девушка угнала самолёт
ИА «Ореанда-Новости». В Соединённых Штатах Америки несовершеннолетняя девушка угнала самолёт, сообщает американское издание Fox News.
Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря, в аэропорту в городе Фресно. О случившемся рассказал начальник местной полиции Дрю Бессингера. 17-летней девушке удалось перелезть через забор с колючей проволокой. Она прокралась к частному самолёту King Air 200, вошла в кабину пилота и запустила двигатель. Воздушное транспортное средство не было поднято в воздух, через несколько метров самолёт врезался в забор.
Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили американку в дезориентированном состоянии. Девушка отказалась сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов. Мать несовершеннолетней сказала, что дочь ушла из дома сутки назад. Американке грозит до 5 лет лишения свободы.
Инцидент произошёл сегодня, 19 декабря, в аэропорту в городе Фресно. О случившемся рассказал начальник местной полиции Дрю Бессингера. 17-летней девушке удалось перелезть через забор с колючей проволокой. Она прокралась к частному самолёту King Air 200, вошла в кабину пилота и запустила двигатель. Воздушное транспортное средство не было поднято в воздух, через несколько метров самолёт врезался в забор.
Полицейские, которые прибыли на место, обнаружили американку в дезориентированном состоянии. Девушка отказалась сотрудничать с сотрудниками правоохранительных органов. Мать несовершеннолетней сказала, что дочь ушла из дома сутки назад. Американке грозит до 5 лет лишения свободы.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии