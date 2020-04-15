ИА «Ореанда-Новости».  Руководством США допускается введение пошлин на нефть, которая импортируется в страну. Об этом уведомил помощник американского госсекретаря Фрэнсис Фэннон, сообщает ТАСС. 

По словам чиновника из США, вероятность введения пошлин в настоящий момент рассматривается. Им было указано, что данную меру изучал в качестве "рычага влияния" американский президент Дональд Трамп. 

Фэннон заявил, что американские власти будут внимательным образом следить за тем, как странами-производителями нефти будут соблюдаться обязательства по сокращению добычи сырья.