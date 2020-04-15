15.04.2020, 23:43
В США допускают введение пошлин на нефть, которая импортируется в страну
ИА «Ореанда-Новости». Руководством США допускается введение пошлин на нефть, которая импортируется в страну. Об этом уведомил помощник американского госсекретаря Фрэнсис Фэннон, сообщает ТАСС.
По словам чиновника из США, вероятность введения пошлин в настоящий момент рассматривается. Им было указано, что данную меру изучал в качестве "рычага влияния" американский президент Дональд Трамп.
Фэннон заявил, что американские власти будут внимательным образом следить за тем, как странами-производителями нефти будут соблюдаться обязательства по сокращению добычи сырья.
По словам чиновника из США, вероятность введения пошлин в настоящий момент рассматривается. Им было указано, что данную меру изучал в качестве "рычага влияния" американский президент Дональд Трамп.
Фэннон заявил, что американские власти будут внимательным образом следить за тем, как странами-производителями нефти будут соблюдаться обязательства по сокращению добычи сырья.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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