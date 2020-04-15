По словам чиновника из США, вероятность введения пошлин в настоящий момент рассматривается. Им было указано, что данную меру изучал в качестве "рычага влияния" американский президент Дональд Трамп.Фэннон заявил, что американские власти будут внимательным образом следить за тем, как странами-производителями нефти будут соблюдаться обязательства по сокращению добычи сырья.