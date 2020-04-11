ИА «Ореанда-Новости». В США количество заражённых коронавирусной инфекцией превысило полмиллиона человек, пишет «Интерфакс».



Сообщается, что с начала эпидемии в США от этого заболевания умерли почти 19 тысяч человек. Только за минувшие сутки там скончались 2,2 тысяч человек. Вылечились от коронавируса 27,3 тысячи человек.



Больше всего заражённых в штате Нью-Йорк – там 172 тысячи случаев заражения.