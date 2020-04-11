11.04.2020, 17:12
В США коронавирусом заразились более 500 тысяч человек
ИА «Ореанда-Новости». В США количество заражённых коронавирусной инфекцией превысило полмиллиона человек, пишет «Интерфакс».
Сообщается, что с начала эпидемии в США от этого заболевания умерли почти 19 тысяч человек. Только за минувшие сутки там скончались 2,2 тысяч человек. Вылечились от коронавируса 27,3 тысячи человек.
Больше всего заражённых в штате Нью-Йорк – там 172 тысячи случаев заражения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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