ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Соединённых штатах легализовали детское лекарство, в составе которого есть марихуана. Оно скоро появится в аптеках США. Лекарство будет помогать детям справляться с эпилепсией.

В США впервые одобрили лекарства, где в состав входит вещество каннабидиол, который является компонентом марихуаны или конопли. В скором времени его легально начнут производить в стране. Информация об этом появилась в официальном источнике – управлении по надзору за качеством медикаментов и пищевых продуктов в штатах. Ведомство сокращённо называется FDA.

В русской транскрипции лекарство будет носить название «Эпидиолекс», на английском – Epidiolex. Оно предназначается для лечения эпилепсии у детей в тех случаях, если заболевание редкое и сложно поддаётся лечению лекарствами или другими формами терапии. С лекарством уже провели клинические испытания. Всего в них приняло участие 516 человек, среди них были и дети. Результаты были очень хорошими – лекарство почти в 50 процентов способно понижать приступы, которым подвержены больные.

При этом глава FDA отметил, что особенностью препарата является то, что он не вызывает характерного «опьянения», которое вызывает употребление марихуаны, поэтому его даже нельзя сравнивать с медицинской марихуаной, которая «пьянит».

Препарат сделан для детей, выпускается в виде сиропа со вкусом клубники, в составе – очищенный канабидиолом. Производить его начнут ближе к зиме 2018 года, при этом отмечается, что в 2019 году его могут одобрить и в других странах, в том числе в Евросоюзе.

Говорят, что годовой запас этого лекарства будет стоить около 25 тысяч долларов. Производители в США намерены заработать на продажах около одного миллиарда в год.