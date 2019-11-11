11.11.2019, 17:14
В США начали делать водку из воздуха и воды
ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные начали изготавливать водку из воды и воздуха, не добавляя в процесс производства зерно или дрожжи, сообщает издание CNBC.
Новый способ изготовления алкогольной продукции выявили научные сотрудники компании Air Co. Водка изготавливается на основе воздуха и воды в новом аппарате, который работает от электричества. Оборудование расщепляет воду на водород и кислород, после чего водород соединяется с углекислым газом. Процесс изготовления нового вида водки аналогичен фотосинтезу растений.
Новинку уже можно купить в некоторых специализированных барах и ресторанах. Стоимость бутылки составляет 65 долларов. Объём бутылки - 750 миллилитров. В 2020 году компания Air Co планирует продавать новый алкоголь во всех магазинах Нью-Йорка.
Новый способ изготовления алкогольной продукции выявили научные сотрудники компании Air Co. Водка изготавливается на основе воздуха и воды в новом аппарате, который работает от электричества. Оборудование расщепляет воду на водород и кислород, после чего водород соединяется с углекислым газом. Процесс изготовления нового вида водки аналогичен фотосинтезу растений.
Новинку уже можно купить в некоторых специализированных барах и ресторанах. Стоимость бутылки составляет 65 долларов. Объём бутылки - 750 миллилитров. В 2020 году компания Air Co планирует продавать новый алкоголь во всех магазинах Нью-Йорка.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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