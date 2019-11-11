Новый способ изготовления алкогольной продукции выявилиВодка изготавливается на основе воздуха и воды в новом аппарате, который работает от электричества. Оборудование расщепляет воду на водород и кислород, после чего водород соединяется с углекислым газом.Новинку уже можно купить в некоторых специализированных барах и ресторанах.В 2020 году компания Air Co планирует продавать новый алкоголь во всех магазинах Нью-Йорка.



