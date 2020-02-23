ИА «Ореанда-Новости». В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.

В Белом доме хотят внести некоторые поправки в закон о слежке за гражданами США, а также иностранными гражданами, которые вызывают подозрение. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Издание сообщает, что причиной для изменений правил слежки стала позиция американского лидера Дональда Трампа. Известно, что он не один раз выступал с критиков в отношении FISA (Закон о наблюдении за иностранной разведкой). Президент считает, что данный закон был принят специально для того, чтобы следить за его предвыборным штабом.

Сторонники изменений предлагают внести в закон специальное положение, в соответствии с которым, людей, находящихся под подозрением, необходимо будет уведомить о слежке по окончанию операции.