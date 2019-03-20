ИА «Ореанда-Новости». В Соединённых штатах ведомство, которое следит за качеством пищевых продуктов, лекарств и медизделий (FDA), одобрило первое лекарство для женщин, у которых наблюдается послеродовая депрессия. Об этом сообщили на сайте FDA 20 марта.

Лекарство носит название Zulresso и представляет с собой жидкость, которую вводят в организм с помощью инъекции в вену. Лечение составляет 60 часов (2,5 дня), всё должно проходить под надзором врачей – мать и ребёнок должны находиться в медицинском центре. Это первое лекарство, которое в США одобрили для лечения послеродовой депрессии, и оно работает очень быстро.

Ведомство отмечает, что "послеродовая депрессия – это тяжелое состояние, которое в серьёзной стадии может угрожать жизни".

Издание New York Times сообщает, что производитель намерен установить цену на инъекцию в размере 34 тысяч долларов, цена не включает в себя стоимость пребывания в медучреждении.