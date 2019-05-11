ИА «Ореанда-Новости». По словам представителей ООН по охране окружающей среды, почти каждая страна в мире согласовала юридически обязательную основу для сокращения загрязнения пластиковыми отходами. Исключением стали Соединенные Штаты. Соглашение об отслеживании тысяч видов пластиковых отходов было опубликовано 10 мая в конце двухнедельного совещания по конвенциям ООН о пластиковых отходах и токсичных опасных химических веществах.

Пластиковый мусор плавает в огромных количествах в океанах и реках и наносит огромный вред природе. Координатор Программы Организации Объединённых Наций по окружающей среде Рольф Пайет заявил, что историческое соглашение, связанное с Базельской конвенцией ООН, поддержало 186 государств. Это означает, что страны должны будут отслеживать перемещение пластиковых отходов за пределы своих границ.

Сделка затрагивает продукты, используемые в различных отраслях: здравоохранение, технологии, авиакосмическая промышленность, мода, продукты питания и напитки. «Новое соглашение посылает очень выразительный политический сигнал всему миру и потребительскому рынку в частности, что назрела необходимость решительных действий», сказал Пайет. По его словам, соглашение может затронуть даже те немногие страны, которые его не подписали. Так, США будут обязаны вести прозрачный мониторинг за транспортировкой отходов в страны, которые являются подписантами документа.