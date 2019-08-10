ИА «Ореанда-Новости». Продавцы в США начали убирать из магазинов рекламы с играми со стрельбой. Первой это начала делать сеть Walmart.



Отмечается, что сотрудникам этой сети дали задание убрать постеры с такими играми, а также демонстрационные установки. При этом чёткого определение жестоких игр нет.



Напомним, в минувшие выходные в США произошло сразу несколько последовательных инцидентов с массовой стрельбой — Техасе, Огайо и Иллинойсе. Всего было убито 29 человек и почти 50 получили ранения.