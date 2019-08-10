10.08.2019, 18:40
В США после терактов стали запрещать игры-стрелялки
ИА «Ореанда-Новости». Продавцы в США начали убирать из магазинов рекламы с играми со стрельбой. Первой это начала делать сеть Walmart.
Отмечается, что сотрудникам этой сети дали задание убрать постеры с такими играми, а также демонстрационные установки. При этом чёткого определение жестоких игр нет.
Напомним, в минувшие выходные в США произошло сразу несколько последовательных инцидентов с массовой стрельбой — Техасе, Огайо и Иллинойсе. Всего было убито 29 человек и почти 50 получили ранения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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