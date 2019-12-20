20.12.2019, 23:41
В США повысили возраст покупки сигарет до 21 года
ИА «Ореанда-Новости». Конгресс США поднял минимальный возраст покупки табачных изделий и электронных сигарет до 21 года, пишет The Wall Street Journal.
Новые возрастные ограничения начнут действовать с сентября будущего года. Американские табачные компании Altria Group и Reynolds American Inc, а также производитель электронных сигарет Juul Labs поддержали это решение.
В Конгрессе назвали употребление табака эпидемией. Речь идёт также и о курении вейпов. Отмечается, что они зачастую вызывают более сильную зависимость, чем наркотики.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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