ИА «Ореанда-Новости». Конгресс США поднял минимальный возраст покупки табачных изделий и электронных сигарет до 21 года, пишет The Wall Street Journal.



Новые возрастные ограничения начнут действовать с сентября будущего года. Американские табачные компании Altria Group и Reynolds American Inc, а также производитель электронных сигарет Juul Labs поддержали это решение.



В Конгрессе назвали употребление табака эпидемией. Речь идёт также и о курении вейпов. Отмечается, что они зачастую вызывают более сильную зависимость, чем наркотики.