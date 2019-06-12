ИА «Ореанда-Новости». Российский пистолет Лебедева ПЛ-15 стал настоящим «квантовым скачком», пишет The National Interest. Издание отмечает, что ПЛ-15 значительно превосходит существующие аналоги и объединяет в себе лучшие качества российских и западных пистолетов.

Главным преимуществом названа его автоматика с использованием инерции отдачи затвора, сцепленного со стволом. Также эксперты журнала выделили ударно-спусковой механизм двойного действия. Кроме того, пистолет Лебедева легче многих аналогов и более долговечен (не менее 10 тыс. выстрелов). Издание полагает, что ПЛ-15 будет взят на вооружение армейским спецназом.

Впервые прототип пистолета ПЛ-14 «Калашников» представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2015». Новый пистолет под патрон 9х19 мм отличается малой толщиной — от 21 мм в передней части до 28 мм в районе рукоятки. При этом благодаря конструкции пистолет удобно использовать и правой, и левой рукой. Предусмотренный индикатор наличия патрона в патроннике позволяет на ощупь определить, заряжено ли оружие.

Напомним, серийное производство ПЛ-15 «Ижевский механический завод» (входит в концерн «Калашников») планирует запустить в этом году. «Серийное производство будет в 2019 году, это абсолютно точно», — цитирует ТАСС директора. По его словам, изделие будут выпускать по новым технологиям. Отмечается, что оружие может быть востребовано Минобороны России и другими силовыми структурами.