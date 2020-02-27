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возглавляющий Комитет начальников штабов американских вооружённых сил.По словам представителя Пентагона, сегодня армия США по-прежнему готова к обеспечиванию военного сдерживания и к защите страны от нападения, вести военные действия против любого потенциального противники и оказывать поддержку союзникам. При этом он всё же указал на то, что конкурентное преимущество США подорвано. От заявляет, что Россия и КНР занимаются усилением военных возможностей с целью превзойти США и обеспечить во всем мире своё влияние.