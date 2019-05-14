ИА «Ореанда-Новости». Двое из личных адвокатов президента Дональда Трампа приветствовали сообщение о том, что генеральный прокурор Уильям Барр попросил адвоката США проверить правомочность расследования дела о вмешательстве РФ в избирательную кампанию американского президента.

У американской прессы нет информации, был ли этот отчёт независимым. Официально сообщается, что прокурор Барр поручил высокопоставленному федеральному прокурору в Коннектикуте Джону Дарему пересмотреть решение ФБР о начале контрразведывательного расследования предполагаемых связей между сотрудниками Трампа и российской кампании по вмешательству в Президентские выборы 2016 года. Вечером 13 мая, один из личных адвокатов президента США Джей Секулоу заявил журналистам: «Причины этого расследования должны быть тщательно изучены, и назначение адвоката США будет подходящим вариантом действий».

Уильям Барр свидетельствовал перед подкомитетом ассигнований Сената в прошлом месяце в том, что он проверял, шпионили ли федеральные власти за кампанией Трампа. Ответ прокурора был утвердительным: по его словам, шпионаж имел место, но вопрос в том, был ли он адекватно обоснован, остаётся открытым, отмечает Барр. Представители федерального прокурора Дарема и Министерства юстиции не сразу отреагировали на запросы о комментариях. Если отчёт верен, то 37-летний сотрудник Министерства юстиции Джон Дарем будет отвечать за третье публично расследуемое происхождение российского расследования, которое Трамп и многие из его сторонников называют «охотой на ведьм».

Офис генерального инспектора Министерства юстиции уже рассматривает ордера, использовавшиеся для слежки за Картер Пейдж, помощником штаба Трампа в октябре 2016 года. Кроме того, американский прокурор штата Юта Джон Хубер расследует обвинения в злоупотреблениях слежкой со стороны ФБР, а также предположение о том, что федеральные следователи не смогли полностью раскрыть вопросы о связях Хиллари Клинтон с продажей прав на уран США подконтрольным России компаниям через Фонд Клинтона.

ФБР и другие правоохранительные органы последовательно защищали российское расследование, которое завершилось докладом специального адвоката Роберта Мюллера в марте. В докладе было обнаружено «широкое» и «систематическое» вмешательство России в выборы и выявлены связи между должностными лицами кампании Трампа и фигурами, связанными с российским правительством. В сообщении отмечается, что в документе нет слов о том, что Трамп совершил преступление, но говорится, что участие тогдашнего кандидата в президенты «также не освобождает его от ответственности».