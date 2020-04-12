Об этом сделал по телевидению заявление Энтони Фаучи, работающий в США главным инфекционистом, сообщает CNBC.Эксперт не стал утверждать ничего наверняка. При этом им был выражен "сдержанный оптимизм" по поводу положения дел с распространением коронавируса, несмотря на то, что в городе Нью-Йорке было выявлено рекордное число летальных исходов от коронавируса.По его словам, в США произошло снижение числа помещений в реанимацию. Также специалист заявил о том, что в стране снизилось число госпитализаций.Эспертом было сказано, что в других государствах после этого просматривалось общее снижение интенсивности.