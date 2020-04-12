12.04.2020, 18:19
В США рассказали, когда страна начнёт возвращаться к нормальной жизни
ИА «Ореанда-Новости». В США уже в мае текущего года может случиться возвращение к нормальной жизни, поскольку ограничительные меры, которые были приняты против криза, судя по всему, начинают действовать. Об этом сделал по телевидению заявление Энтони Фаучи, работающий в США главным инфекционистом, сообщает CNBC.
Эксперт не стал утверждать ничего наверняка. При этом им был выражен "сдержанный оптимизм" по поводу положения дел с распространением коронавируса, несмотря на то, что в городе Нью-Йорке было выявлено рекордное число летальных исходов от коронавируса.
По его словам, в США произошло снижение числа помещений в реанимацию. Также специалист заявил о том, что в стране снизилось число госпитализаций.
Эспертом было сказано, что в других государствах после этого просматривалось общее снижение интенсивности.
Эксперт не стал утверждать ничего наверняка. При этом им был выражен "сдержанный оптимизм" по поводу положения дел с распространением коронавируса, несмотря на то, что в городе Нью-Йорке было выявлено рекордное число летальных исходов от коронавируса.
По его словам, в США произошло снижение числа помещений в реанимацию. Также специалист заявил о том, что в стране снизилось число госпитализаций.
Эспертом было сказано, что в других государствах после этого просматривалось общее снижение интенсивности.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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