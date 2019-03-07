ИА «Ореанда-Новости». Россиянку Богдану Осипову в суде штата Канзас признали виновной в похищении собственных детей и вывозе их из США. О подробностях громкого дела стало известно корреспонденту ТАСС.

Американский суд признал 38-летнюю Богдану Осипову виновной в том, что она похитила из США своих дочерей и увезла их в Калининград. Это решение вынесли в ходе судебного заседания в городе Уичита (Whichita), штат Канзас.

На заседании присутствовала общественная группа поддержки, и одна из её инициаторов и представителей, Татьяна Якушева, профессор Университета имени Вашингтона (штат Миссури), поделилась информацией с корреспондентом ТАСС. В частности, Якушева отметила, что во время двухдневного заседания опросили только двух свидетелей, и оба они были со стороны обвинения. Один из свидетелей - Брайан Мобли, бывший муж Богданы Осиповой и отец двух их детей. В зал суда он прибыл с новой женой. Из 12 присяжных женщин было меньшинство, всего три. Якушева назвала это «дискриминацией» с учётом того, что дело касается семейного спора.

Богдана Осипова - гражданка России и США, у неё трое малолетних детей. Две дочери, София и Изабелла, были рождены в браке с Брайаном Мобли. В апреле 2014 года Осипова вместе с годовалой старшей дочерью, Софией, улетела в Калининград, без согласования с супругом. Младшая Изабелла родилась в Калининграде в тот же год. После развода супругов суд в США вынес решение, что дочери должны остаться с отцом. Российский суд, напротив, решил, что София и Изабелла должны оставаться в России.

В конце октября 2018 года Брайан Мобли, используя интернет-платформу GoFundMe, обратился к общественности за пожертвованиями «даже в пять долларов», объясняя это тем, что все сбережения он потратил на судебные тяжбы и другие мероприятия, связанные с возвращением дочерей. Ему необходимо собрать $5 000.

Агенты ФБР задержали Богдану Осипову в конце сентября 2017 года в городе Уичита (Канзас), когда она, протестуя против передачи опеки над детьми отцу, подала иск в семейный суд. Затем, уже после задержания, на заседании суда в ноябре 2018 года, россиянка заявила, что спасалась от домашнего насилия. Она согласилась вернуть дочерей, рассчитывая на то, что её освободят под залог. Однако суд в России не дал такого разрешения - в интересах детей.

Брайан Мобли также обвиняет бывшую жену в том, что её семья в России начала судебное разбирательство по лишению его родительских прав. Также, поскольку он отказался платить алименты по решению российского суда, его могут лишить права въезжать в Россию под угрозой ареста.

За похищение собственных детей, по американскому законодательству, обвиняемому грозит тюремное заключение на три года. Федеральный окружной судья огласит приговор россиянке в ближайшие два месяца.