ИА «Ореанда-Новости». В США подтвердили четвёртый случай заболевания новым коронавирусом.

Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес сообщил о новом случае заболевания новым типом коронавируса. Сообщается, что заразившийся вирусом 2019-nCoV до этого посещал город Ухань в Китае, откуда и началось распространения болезни.

На данный момент число всех заражённых в США составило четыре человека. Департамент пояснил, что в США на всех уровнях и ведомствах следят за ситуацией с вирусом и контролируют его нахождение в США.

Ведомство сообщило, что заболевшему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Новый тип коронавируса был обнаружен в конце прошлого года в китайском городе Ухань. С тех пор общее число заболевших достигло 1975, 56 из которых скончались.