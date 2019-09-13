13.09.2019, 16:17
В США состоялось вручение Шнобелевской премии
ИА «Ореанда-Новости». Сегодня, 13 сентября, в Гарварде прошла церемония вручения Шнобелевской премии. Эта премия является пародией на Нобелевскую премию, и ею награждаются исследователи, сделавшие наиболее абсурдные научные открытия года.
В номинации "Биология" приз получили исследователи, которые выяснили, что намагниченные мёртвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.
В номинации "Физика" премию получили двое учёных из Тайваня за исследование о том, почему семейство сумчатых млекопитающих испражняются кубиками.
В номинации "Медицина" победили двое учёных, доказавших, что пицца, приготовленная в Италии, снижает риск смерти от рака органов пищеварения.
В номинации "Химия" приз забрал исследователь, который посчитал количество ежедневно выделяемой слюны у пятилетнего ребёнка.
В номинации "Инженерия" был награждён иранский учёный, придумавший механизм для смены подгузников.
В номинации "Психология" был награждён немецкий учёный, исследовавший корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.
В номинации "Биология" приз получили исследователи, которые выяснили, что намагниченные мёртвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.
В номинации "Физика" премию получили двое учёных из Тайваня за исследование о том, почему семейство сумчатых млекопитающих испражняются кубиками.
В номинации "Медицина" победили двое учёных, доказавших, что пицца, приготовленная в Италии, снижает риск смерти от рака органов пищеварения.
В номинации "Химия" приз забрал исследователь, который посчитал количество ежедневно выделяемой слюны у пятилетнего ребёнка.
В номинации "Инженерия" был награждён иранский учёный, придумавший механизм для смены подгузников.
В номинации "Психология" был награждён немецкий учёный, исследовавший корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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