19.02.2019, 19:19
В США создали приложение для расставаний
ИА «Ореанда-Новости». Американские разработчики представили приложение Onward, которое может помочь при расставании с партнёром.
Авторы идеи Линдсек Мек и Мика Леонард предлагают за 99 долларов «10-дневную перезагрузку» при расставании. За это время будет оказана помощь в поиске нового жилья и переезде. Кроме того, сюда же входит и несколько консультаций психотерапевта.
Можно заказать другой вариант – за 175 долларов можно получить всё вышеперечисленное, но плюс ко всему окажут помощь в покупке и расстановке мебели и помощь в передвижениях на месяц.
Но и это не последний вариант. За 500 долларов можно получить услуги по уборке и оформлению дома, а также личный путеводитель с рекомендациями по посещению ресторанов, спортзалов, студий и других интересных мест.
Авторы приложения заключили соглашения с риэлторами, клиниками, фитнес-центрами и другими организациями, которые могут понадобится после расставания со второй половинкой.
Примечательно, что презентация приложения состоялась в День святого Валентина. По мнению разработчиков, в этот день распадается огромное количество пар. Очень часто, как считают авторы приложения, пережить расставание непросто и не хватает того, кто возьмёт на себя решение бытовых проблем.
Ранее стало известно, что создана специальная кнопка, которая поможет сообщить партнёру о желании занять с ним сексом. Стартап LoveSync разработал две кнопки, которые можно поставить, например, на тумбочках возле кровати.
Если оба партнёра нажмут на них в течение 15 минут, то они загорятся зелёным. Это будет означать, что оба согласны заняться любовью.
Авторы идеи утверждают, что их изобретение поможет тем, кто боится обидеть свою вторую половинку отказом. Разработчики отмечают, что иногда неосторожный отказ может негативно сказаться на совместной жизни. Набор из двух кнопок будет стоит 57 долларов. При этом сексологи говорят о том, что такая кнопка может значительно уменьшить уровень эмпатии в парах.
Авторы идеи Линдсек Мек и Мика Леонард предлагают за 99 долларов «10-дневную перезагрузку» при расставании. За это время будет оказана помощь в поиске нового жилья и переезде. Кроме того, сюда же входит и несколько консультаций психотерапевта.
Можно заказать другой вариант – за 175 долларов можно получить всё вышеперечисленное, но плюс ко всему окажут помощь в покупке и расстановке мебели и помощь в передвижениях на месяц.
Но и это не последний вариант. За 500 долларов можно получить услуги по уборке и оформлению дома, а также личный путеводитель с рекомендациями по посещению ресторанов, спортзалов, студий и других интересных мест.
Авторы приложения заключили соглашения с риэлторами, клиниками, фитнес-центрами и другими организациями, которые могут понадобится после расставания со второй половинкой.
Примечательно, что презентация приложения состоялась в День святого Валентина. По мнению разработчиков, в этот день распадается огромное количество пар. Очень часто, как считают авторы приложения, пережить расставание непросто и не хватает того, кто возьмёт на себя решение бытовых проблем.
Ранее стало известно, что создана специальная кнопка, которая поможет сообщить партнёру о желании занять с ним сексом. Стартап LoveSync разработал две кнопки, которые можно поставить, например, на тумбочках возле кровати.
Если оба партнёра нажмут на них в течение 15 минут, то они загорятся зелёным. Это будет означать, что оба согласны заняться любовью.
Авторы идеи утверждают, что их изобретение поможет тем, кто боится обидеть свою вторую половинку отказом. Разработчики отмечают, что иногда неосторожный отказ может негативно сказаться на совместной жизни. Набор из двух кнопок будет стоит 57 долларов. При этом сексологи говорят о том, что такая кнопка может значительно уменьшить уровень эмпатии в парах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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