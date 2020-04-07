ИА «Ореанда-Новости». Американские учёные создали прототип вакцины против COVID-19 в форме пластыря. Результаты работы специалистов размещены в журнале EBioMedicine.

Учёные из Медицинской школы Университета Питтсбурга объявили об успешном тестировании новой формы вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Вакцина основана на вирусном антигене и создана в форме пластыря, который помещается на кончике пальца. Доставляют же её в организм человека микроиглы, которые расположены на поверхности пластыря. Микроиглы состоят из сахаров и белков, поэтому не оставляют следов и полностью растворяются.

Учёные рассказали, что за основу вакцины был взят «метод царапины», который используется для доставки на кожу вакцины против оспы. Подчёркивается, что данный пластырь не причиняет боли.

Сейчас специалисты подают заявку на получение разрешения, чтобы начать испытания на людях.