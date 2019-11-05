Подполковник Вооружённых сил Соединённых штатов Америки Гэри Лайка озвучил, что их военные плохо осуществляют противодействие радиоэлектронным угрозам. Это связано с тем, чтово время учений или проведений спецопераций. Таким образом, злоумышленникам будет легче выслеживать их местоположение.Российские военные полностью следуют методикам противостояния угрозам РЭБ. Кроме этого, в местах проведения учений ставятТоже самое касается и китайской армии.