05.11.2019, 09:27
В США указали, в чём российские военные лучше американских
ИА «Ореанда-Новости». ВС США указали, в чём российские военные более дисциплинированы, чем американские.
Подполковник Вооружённых сил Соединённых штатов Америки Гэри Лайка озвучил, что их военные плохо осуществляют противодействие радиоэлектронным угрозам. Это связано с тем, что американские военнослужащие не отключают мобильные телефоны во время учений или проведений спецопераций. Таким образом, злоумышленникам будет легче выслеживать их местоположение.
Российские военные полностью следуют методикам противостояния угрозам РЭБ. Кроме этого, в местах проведения учений ставят электронные глушители. Тоже самое касается и китайской армии.
Подполковник Вооружённых сил Соединённых штатов Америки Гэри Лайка озвучил, что их военные плохо осуществляют противодействие радиоэлектронным угрозам. Это связано с тем, что американские военнослужащие не отключают мобильные телефоны во время учений или проведений спецопераций. Таким образом, злоумышленникам будет легче выслеживать их местоположение.
Российские военные полностью следуют методикам противостояния угрозам РЭБ. Кроме этого, в местах проведения учений ставят электронные глушители. Тоже самое касается и китайской армии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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