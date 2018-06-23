ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 22 июня от сердечной недостаточности умер русский поэт, прозаик, переводчик и драматург Наум Моисеевич Коржавин (его настоящая фамилия - Мандель). С 1973 года он жил в Америке, а последние годы - в городе Чапел-Хилл в штате Северная Каролина. Туда Наум перебрался жить в связи со сложными политическими отношениями в СССР. Там же и оборвалась его жизнь.

Прощание с Коржавиным будет проходить в Америке, его кремируют в русской церкви Мейбана, расположенной в той же Северной Каролине, а затем прах перевезут в Москву, где и захоронят. Похоронами будут заниматься друзья семьи поэта. Елена Рубинштейн, дочь Наума Моисеевича, утверждает, что все будет сделано по последней воле писателя.

Родился драматург в 1925 году в Киеве, откуда эвакуировался в годы Великой Отечественной войны и попал в Москву. В 1947 году был арестован из-за сталинский кампании, а затем - отправлен в ссылку в Сибирь и Караганду как «социально опасный элемент».

Наум Коржавин является автором подборок стихов в сборнике «Тартусские страницы», а также - стихов 1941-1961 годов «Годы» - его единственный личный сборник.

Многие стихи Коржавина публиковались только в неофициальных источниках, вдали от цензуры, в связи с тем, что поэт защищал арестованных Даниэля, Синявского, Галанскова и Гинзбурга, из-за чего его творения запретили публиковать.

Его репрессировали и потому, что в стихах Коржавина нашли антиверу в деятельность партии и пессимистические мысли об арестах 1937 года. За последние десять лет произведения Коржавина не переиздавались в России, а в связи с тем, что до этого он считался «антисталинистом», много наград поэт не получил. В его коллекции всего две: специальный приз «За вклад в литературу» премии «Большая книга» и Национальная премия «Поэт».

Когда в 1973 году Наума снова вызвали на допрос, он заявил, что ему не хватает воздуха для жизни и покинул СССР, переехав жить в Штаты, где умер в возрасте девяноста двух лет. Он будет похоронен в России, как и желал, писатель говорил об этом много раз.