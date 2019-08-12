ИА "Ореанда-Новости" В центре Аддис-Абебы в скором времени появится памятник поэту Александру Пушкину – второй по счёту.

Такая честь объясняется тем, что прадед великого классика был родом из африканской республики. Его звали Абрам Ганнибал.

Проектом памятника занимаются скульпторы и историки из России и Эфиопии, сообщает РИА «Новости».

В Аддис-Абебе уже установлен монумент в честь Пушкина. Также в его честь названа площадь.

По словам занятого в проекте скульптора Алексея Чебаненко, новый бронзовый монумент будет возвышаться на постаменте из гранита. Его высота составит от пяти до 5, 5 метров.