19.01.2020, 12:11
В столице ФРГ из-за конференции по Ливии усилены меры безопасности
ИА «Ореанда-Новости». В Берлине в день проведения конференции по Ливии германскими правоохранительными органы предприняты меры по усилению мер безопасности. Об этом рассказывает журналист РИА Новости.
В воскресенье в Берлине состоится международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В ней примут участие канцлер ФРГ, президенты РФ, Турции, Египта. На конференции США будет представлять Майк Помпео.
Германская полиция перекрыла подходы и проезды к месту, где должны состояться основные переговоры лидеров государств. На улицах Берлина осуществляют дежурство дополнительные полицейские наряды.
Часть мостов и проездов огорожены автомобилями полиции.
В воскресенье в Берлине состоится международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В ней примут участие канцлер ФРГ, президенты РФ, Турции, Египта. На конференции США будет представлять Майк Помпео.
Германская полиция перекрыла подходы и проезды к месту, где должны состояться основные переговоры лидеров государств. На улицах Берлина осуществляют дежурство дополнительные полицейские наряды.
Часть мостов и проездов огорожены автомобилями полиции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии