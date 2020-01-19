В воскресенье в Берлине состоится международная конференция по урегулированию ситуации в Ливии. В ней примут участие канцлер ФРГ, президенты РФ, Турции, Египта. На конференции США будет представлять Майк Помпео.Германская полиция перекрыла подходы и проезды к месту, где должны состояться основные переговоры лидеров государств. На улицах Берлина осуществляют дежурство дополнительные полицейские наряды.Часть мостов и проездов огорожены автомобилями полиции.