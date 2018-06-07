ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство миграции совместно с Министерством здравоохранения Таджикистана подержали инициативу об открытии специальных медпунктов для выявления ВИЧ инфекций для выходцев из Таджикистана. Данные учреждения по задумке должны находится в местах с повышенным числом приезжих, то есть аэропорты железнодорожные станции и другие пограничные места.

Глава управления международных отношений Таджикистана Озоди Усмонали Латифи пояснил, что данная мера необходима ввиду большого количества трудовых мигрантов, которые возвращаются домой. Ведь неизвестно что они могли подхватить, находясь в отрыве от Родины. Поэтому, дабы воспрепятствовать распространению туберкулёза и ВИЧ болезней прибывшей из-за рубежа, необходимо устроить тотальную проверку каждого из возвращенцев.

За последние 18 лет с 2000 года в Республике Таджикистан резко возросло количество инфицированных представительниц прекрасного пола, причём зачастую замужних. Причина подобного развития событий кроется в их мужьях, которые приезжая за границу после пребывания в ультраконсервативной стране оказываются отнюдь не прочь приударить с местными путанами, да и просто женщинами легкого поведения и не только. В связи с такими ловеласами в некогда коммунистическом государстве возникла настоящая эпидемия.

По данным полученным Минздравом Таджикистана на данный момент обнаружены 7 тысяч 709 человек, что по меркам не столь густонаселенного государства весьма большие цифры. Из них только трудовые мигранты составляют более 14,9%, среди которых 87% представители сильного пола и 13% прекрасного. Довольно красноречивая статистика, говорящая довольно много о том, кто более склонен держать верность среди Таджикского населения.

Известный таджикистанский врач Абдулло Давлатов, который с 90 годов проживает в Москве, считает подобные меры здравым решением. По его словам, трудовые мигранты как правило ведут нецеломудренный образ жизни, в связи с чем они приезжают к себе домой уже с нежеланным гостинцем. Правда сам врач предупредил, что подобные действия потребуют больших затрат.

Абдулло Давланов довольно известная личность в таджикской диаспоре. В 1992 году после расстрела людей боевиками в автобусе, в котором находился будущий врач, он решил переехать в Россию, где в 2005 году основал Союз таджикистанцев России.