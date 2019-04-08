ИА «Ореанда-Новости». На острове Сичанг в Тайланде местный 24-летний житель убил туристку из Германии, предварительно изнасиловав. Полиции удалось раскрыть преступление по горячим следам, подозреваемый дал признательные показания.

Убитую женщину нашли 7 апреля вечером другие туристы. Следы насильственной смерти были налицо – сломана шея и на теле присутствовали многочисленные раны от ударов тупым предметом. При осмотре выяснилось, что туристка была изнасилована. Женщина приехала на остров на один день, а до этого отдыхала в Паттайе, сообщает телеканал Thai PBS.

Подозрение полиции пало на 24-летнего местного наркомана и наркоторговца. Он признался, что хотел познакомиться с женщиной, но она ему отказала, тогда он подкараулил её в безлюдном месте и напал. Убил для того, чтобы она не смогла подать заявление в полицию. Тело жертвы передали в Бангкок на экспертизу в институт судебной медицины.