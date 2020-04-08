ИА «Ореанда-Новости». Минздрав Таиланда подтвердил смерть россиянина от COVID-19. Министерство здравоохранения королевства сообщило, что за минувшие сутки в стране скончались 111 человек.

Среди скончавшихся от коронавируса в Таиланде оказался 48-летний россиянин, который умер в Паттайе. Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин сообщил, что российский гражданин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Общее число заразившихся в королевстве достигло 2 369 человек. В общей сложности выздоровело 888 человек. Зафиксировано 30 летальных исходов.