ИА «Ореанда-Новости». СМИ сообщили о задержании россиянина в Таиланде за просроченную визу.

О происшествии сообщила газета Bangkok Times.

Гражданин России был обнаружен и задержан на острове Самуи в Таиланде. Он просрочил визу, которая позволяла ему находиться на территории страны, на 2 861 день.

Задержанного россиянина зовут Алексей Сафроненков. Он прибыл в страну 12 января 2012 года и должен был покинуть её 11 февраля. Однако он решил остаться и не выезжать из Таиланда. В общей сложности 32-летний мужчина находился в стране практически 8 незаконных лет.

Мужчина находится в полицейском участке. Его дальнейшая судьба пока не уточняется. Пока что лишь известно, что россиянина занесут в чёрный список иммиграционных служб на 10 лет