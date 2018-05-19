Anchorage Daily News со ссылкой на слова губернатора штата Грега Эбботт а. Двое человек взяты под стражу. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В средней школе американского города Санта-Фе (штат Техас) старшеклассник открыл стрельбу по сверстникам. Десять человек погибли и ещё десять получили ранения. Об этом сообщил в пятницу, 18 мая, новостной сайт

Юным стрелком оказался 17-летний Димитриос Пагуртзис , который, по словам очевидцев, примерно, в 8 часов утра открыл огонь по одноклассникам и хотел застрелиться сам, но позже всё-таки сдался полиции.

«У него не хватило смелости совершить самоубийство», - подытожил губернатор.

Источники уточнили, что юноша использовал для нападения оружие своего отца — дробовик и револьвер.

По словам Грега Эббота, в школе, расположенной почти в 30 милях к юго-востоку от Хьюстона, а также на прилежащей территории, были найдены взрывные устройства. Сотрудники правоохранительных органов обыскали два дома и автомобиль, связанный с подозреваемым, и нашли там ещё несколько самодельных взрывных устройств.

Кортни Маршалл, 15-летняя школьница, рассказала, что 17-летний стрелок зашёл в художественный класс, где она находилась со своими одноклассниками, и открыл огонь по подросткам.

Это один из длинной череды подобных случаев стрельбы с летальным исходом в американских школах. Предыдущий инцидент произошёл в феврале этого года в парковой зоне (штат Флорида); в результате нападения были застрелены 17 человек — подростков и преподавателей. Эта резня вызвала ожесточённые споры на самых высоких уровнях власти в США.