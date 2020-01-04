04.01.2020, 22:36
В Турции хотят, чтобы в 2020 году страну рекламировали знаменитости
ИА «Ореанда-Новости». Мехметом Эрсоем, работающим на должности министра культуры и туризма Турции, накануне было заявлено, что Турция желает в течение этого года пригласить в страну мировых знаменитостей с целью расширения рекламной деятельности. Об этом сообщается в материале издания Daily Sabah.
В прошлом году в Турцию приезжали индийские звёзды Жаклин Фернандес и Харри Санду. Также Турцию в 2019 году посещала певица из Бразилии Элиана Михаиличен Безерра.
В 2020 году ролики рекламного характера будут показывать на самых рейтинговых каналах в 20 странах, включая Украину, РФ, Великобританию, Индию, Нидерланды и Израиль.
Помимо этого, в Турции хотят разработать новые туристические продукты, которые будут соответствовать потребностям туристов с высокими доходами. Цель данной компании - привлечение большего количества туристов с хороших уровнем доходов, образования и культуры.
Министр заявил о разработках новых стратегий продвижения, включающих PR-проекты, которые будут посвящены паломническому, гастрономическому, деловому и медицинскому туризму.
В прошлом году в Турцию приезжали индийские звёзды Жаклин Фернандес и Харри Санду. Также Турцию в 2019 году посещала певица из Бразилии Элиана Михаиличен Безерра.
В 2020 году ролики рекламного характера будут показывать на самых рейтинговых каналах в 20 странах, включая Украину, РФ, Великобританию, Индию, Нидерланды и Израиль.
Помимо этого, в Турции хотят разработать новые туристические продукты, которые будут соответствовать потребностям туристов с высокими доходами. Цель данной компании - привлечение большего количества туристов с хороших уровнем доходов, образования и культуры.
Министр заявил о разработках новых стратегий продвижения, включающих PR-проекты, которые будут посвящены паломническому, гастрономическому, деловому и медицинскому туризму.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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