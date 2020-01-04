Об этом сообщается в материале издания Daily Sabah.В прошлом году в Турцию приезжали индийские звёзды Жаклин Фернандес и Харри Санду. Также Турцию в 2019 году посещала певица из Бразилии Элиана Михаиличен Безерра.Помимо этого, в Турции хотят разработать новые туристические продукты, которые будут соответствовать потребностям туристов с высокими доходами. Цель данной компании - привлечение большего количества туристов с хороших уровнем доходов, образования и культуры.Министр заявил о разработках новых стратегий продвижения, включающих PR-проекты, которые будут посвящены паломническому, гастрономическому, деловому и медицинскому туризму.