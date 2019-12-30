30.12.2019, 16:23
В Турции рассказали, что американцы толкают страну на сближение с РФ
ИА «Ореанда-Новости». На сближение с РФ Анкару толкают недружественные по отношению к стране шаги США. Об этом сказал Ибрагим Калын, работающий на должности пресс-секретаря главы турецкого государства.
В эфире телеканала Tele7 Калын сказал, что США делают шаги для того, чтобы создать на границах Турции террористические коридоры, не принимают Анкару в расчёт в этом регионе, вынуждают турецкие власти искать альтернативу, а потом задают вопрос о том, почему Турция двигается в сторону РФ.
По словам Калына, санкции США против Турции только ускоряют процесс её сближения с Россией.
Калын утверждает, что Анкаре следует разнообразить источники закупки вооружений и энергетические источники.
В эфире телеканала Tele7 Калын сказал, что США делают шаги для того, чтобы создать на границах Турции террористические коридоры, не принимают Анкару в расчёт в этом регионе, вынуждают турецкие власти искать альтернативу, а потом задают вопрос о том, почему Турция двигается в сторону РФ.
По словам Калына, санкции США против Турции только ускоряют процесс её сближения с Россией.
Калын утверждает, что Анкаре следует разнообразить источники закупки вооружений и энергетические источники.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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