ИА «Ореанда-Новости». На сближение с РФ Анкару толкают недружественные по отношению к стране шаги США. Об этом сказал Ибрагим Калын, работающий на должности пресс-секретаря главы турецкого государства. 

В эфире телеканала Tele7 Калын сказал, что США делают шаги для того, чтобы создать на границах Турции террористические коридоры, не принимают Анкару в расчёт в этом регионе, вынуждают турецкие власти искать альтернативу, а потом задают вопрос о том, почему Турция двигается в сторону РФ.

По словам Калына, санкции США против Турции только ускоряют процесс её сближения с Россией. 

Калын утверждает, что Анкаре следует разнообразить источники закупки вооружений и энергетические источники.