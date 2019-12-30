В эфире телеканала Tele7 Калын сказал, что США делают шаги для того, чтобы создать на границах Турции террористические коридоры, не принимают Анкару в расчёт в этом регионе, вынуждают турецкие власти искать альтернативу, а потом задают вопрос о том, почему Турция двигается в сторону РФ.По словам Калына, санкции США против Турции только ускоряют процесс её сближения с Россией.