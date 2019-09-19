ИА «Ореанда-Новости» Согласно дополнениям и правкам в законодательстве (№ 784, 18.09.2019 г.) ипотечные кредиты проектам жилых домов в сельской местности будут даваться на 20 лет с двухлетним льготным периодом, начиная с первых чисел января 2020 года. До этого срок составлял 15 лет и 6 месяцев.

Размер кредита не превысит 90 процентов. Помимо этого, ипотека будет предоставляться только гражданам в возрасте от 18 до 60 лет. Стоит отметить, что до этого в Республике Узбекистан возрастной ценз отсутствовал.