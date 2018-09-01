ИА «Ореанда-Новости». 1 сентября в Вашингтоне проходит последняя церемония прощания с сенатором-республиканцем Джоном Маккейном. При жизни американец прославился своей жёсткой и непримиримой позицией по отношению к России.

Один из самых ярких «ястребов» американской политики скончался от рака мозга 25 августа. До этого с сенатором простились в сенате и в его родном штате Аризона.

Стоит отметить, что Маккейн перед своей смертью завещал, чтобы президента Трампа не приглашали на его похороны, да и сам Трамп не собирался называть умершего «героем США». Отношения политиков были весьма и весьма напряжёнными и даже давали некоторым экспертам основания полагать, что смерть Маккейна оказалась на руку американскому лидеру накануне промежуточных выборов в конгресс, которые пройдут в ноябре — кресло Маккейна может занять более удобный для Трампа сенатор.

Фигура Маккейна не только в Соединённых Штатах воспринималась неоднозначно, но и во всем мире. Возмжно, этому послужил тот факт, что он был жёсток и принципиален в отстаивании позиции Вашингтона.

Как бы то ни было, те, кто был с ним знаком, или просто следили за его деятельностью, отмечают, что он был глубоко предан своим идеалам, являлся образцом сильного духом человека, который до последнего дня своей жизни посвящал себя работе и исключительно интересам Соединённых Штатов.

В американской столице сегодня ждут самых высоких гостей — проводить в Маккейна в последний путь придут экс-президенты Барак Обама, Джордж Буш и другие самые высокие политики страны. На церемонию прощания приглашены около 2,5 тысяч человек, среди которых мать Маккейна, которой на настоящей момент исполнилось уже 106 лет. Как и завещал сенатор, Дональд Трамп на церемонии отсутствует, хоть некоторые члены его семьи пришли попрощаться с политиком.

На похоронах появились супруги Клинтон. Несмотря на то что они демократы, их позиции в последние два года очень сблизились, заставляя их практически объединиться против действующего президента.

Одним из самых запоминающихся моментов церемонии стала проникновенная и трогательная речь дочери сенатора Меган Маккейн, смысл которой был в том, что что практически всё, сделанное её отцом, определялось любовью — к семье и к стране.