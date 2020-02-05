05.02.2020, 07:44
В Великобритании нашли скелеты со связанными руками
ИА «Ореанда-Новости». При возведении дома на одной из ферм, расположенной в британском Букингеме, были найдены захоронения, в которых находились останки связанных людей, сообщает Livescience.
По информации от портала, еще в конце прошлого года в неглубоких могилах нашли сорок два скелета со связанными за спиной руками.
Местные власти посчитали, что в могилах находятся скелеты заключенных, которых казнили во времена Гражданской Войны в семнадцатом веке.
Учёные говорят, что пока не определили точный возраст скелетов, но работают над этим.
По информации от портала, еще в конце прошлого года в неглубоких могилах нашли сорок два скелета со связанными за спиной руками.
Местные власти посчитали, что в могилах находятся скелеты заключенных, которых казнили во времена Гражданской Войны в семнадцатом веке.
Учёные говорят, что пока не определили точный возраст скелетов, но работают над этим.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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