Серпа рассказал, что Верховный суд страны и генеральный прокурор будут заниматься этим делом.Накануне власти страны решили отозвать депутатскую неприкосновенность Гуаидо. Отмечается, что это решение было принято на основе доказательств, которые имеются в уголовном деле. При этом Серпа заявил, что Гуаидо будет предоставлено право на защиту, подчеркнув, что оппозиционер должен поплатиться за то, что он сделал.В конце января Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его сразу же поддержали в США, в Европе, в ряде стран Латинской Америки и в Канаде. При этом Россия, Китая и другие государства заявили, что президентом республики по-прежнему остаётся Николас Мадуро.