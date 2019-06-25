Один из депутатов Верховной Рады, Вадим Рабинович, считает, что после того, как Киев отозвал посла на Совете Европы, «поход в Европу закончился».

Напомним, что ночью 25 июня российскую делегацию пригласили участвовать в июньской ассамблее. Это произошло впервые с 2016 года. В 2015 году дважды рассматривался вопрос о восстановлении полномочий российских представителей, но результатом стало только ужесточение санкций. В ответ на решение Россия прекратила посылать заявки на участие, так как правительство не устраивало такие условия совместной работы. И спустя долгий период РФ возвращается в ассамблею, на что Украина отзывает своего посла.