02.03.2020, 13:12
В ВОЗ уведомили о факторе, который способствует потере слуха
ИА «Ореанда-Новости». Рост уровня воздействия громких звуков в кинотеатрах, барах, ночных клубах, фитнес-центрах вызывает все большее беспокойство у специалистов в области медицины. По информации, озвученной ВОЗ на пресс-конференции, которая посвящена Всемирному дню слуха, в связи с этим сейчас на планете более одного миллиарда молодых людей подвержены риску лишиться слуха, заявляет РИА Новости.
Сообщается, что из-за регулярного воздействия на людей громких звуков создаётся серьёзная угроза развития потери слуха, которая может быть необратимой. По данным от организации, в связи с небезопасной практикой слушания более одного миллиарда человек рискуют потерять слух.
По информации от ВОЗ, на данный момент от нарушений слуха и глухоты в мире страдают более 450 миллионов человек, в том числе сорок миллионов детей. Прогнозируется, что через тридцать лет число людей с нарушениями слуха достигнет 900 миллионов.
Сообщается, что из-за регулярного воздействия на людей громких звуков создаётся серьёзная угроза развития потери слуха, которая может быть необратимой. По данным от организации, в связи с небезопасной практикой слушания более одного миллиарда человек рискуют потерять слух.
По информации от ВОЗ, на данный момент от нарушений слуха и глухоты в мире страдают более 450 миллионов человек, в том числе сорок миллионов детей. Прогнозируется, что через тридцать лет число людей с нарушениями слуха достигнет 900 миллионов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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