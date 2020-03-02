По информации, озвученной ВОЗ на пресс-конференции, которая посвящена Всемирному дню слуха, в связи с этим сейчас на планете более одного миллиарда молодых людей подвержены риску лишиться слуха, заявляет РИА Новости.Сообщается, что из-за регулярного воздействия на людей громких звуков создаётся серьёзная угроза развития потери слуха, которая может быть необратимой. По данным от организации,По информации от ВОЗ, на данный момент от нарушений слуха и глухоты в мире страдают более 450 миллионов человек, в том числе сорок миллионов детей. Прогнозируется, что через тридцать лет число людей с нарушениями слуха достигнет 900 миллионов.