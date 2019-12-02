02.12.2019, 08:38
В WWF заявили о важности для бизнеса климатических переговоров в Мадриде
ИА «Ореанда-Новости» Алексей Кокорин, который руководит программой Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Климат и энергетика", в Мадриде на международных климатических переговорах должны быть приняты позволяющие сохранить климат Земли правила для бизнес-проектов.
Кокорин заявил, что на конференции должны быть приняты имеющие статус механизмов устойчивого развития правила проектов. Он сказал также о том, они должны быть работоспособными.
Кокорин отметил, что на конференции, скорее всего, будут обсуждаться проекты, которую будут связаны с прорывными вещами в энергоэффективности и с возобновляемой энергией.
Он заявил, что на экономики государств достигнутые на конференции договорённости влиять практически не будут.
Кокорин заявил, что на конференции должны быть приняты имеющие статус механизмов устойчивого развития правила проектов. Он сказал также о том, они должны быть работоспособными.
Кокорин отметил, что на конференции, скорее всего, будут обсуждаться проекты, которую будут связаны с прорывными вещами в энергоэффективности и с возобновляемой энергией.
Он заявил, что на экономики государств достигнутые на конференции договорённости влиять практически не будут.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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