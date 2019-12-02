Кокорин заявил, что на конференции должны быть приняты имеющие статус механизмов устойчивого развития правила проектов. Он сказал также о том, они должны быть работоспособными.Кокорин отметил, что на конференции, скорее всего, будут обсуждаться проекты, которую будут связаны с прорывными вещами в энергоэффективности и с возобновляемой энергией.Он заявил, что на экономики государств достигнутые на конференции договорённости влиять практически не будут.