ИА «Ореанда-Новости» Алексей Кокорин, который руководит программой Всемирного фонда дикой природы (WWF) "Климат и энергетика", в Мадриде на международных климатических переговорах должны быть приняты позволяющие сохранить климат Земли правила для бизнес-проектов. 

Кокорин заявил, что на конференции должны быть приняты имеющие статус механизмов устойчивого развития правила проектов. Он сказал также о том, они должны быть работоспособными. 

Кокорин отметил, что на конференции, скорее всего, будут обсуждаться проекты, которую будут связаны с прорывными вещами в энергоэффективности и с возобновляемой энергией. 

Он заявил, что на экономики государств достигнутые на конференции договорённости влиять практически не будут.