ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В селе Якутии Булгунняхтах произошел инцидент с массовым убийством, а потом и самоубийством. Пожилой мужчина по имени Александр, которому исполнилось 66 лет, решил перестрелять своих односельчан, а потом покончить с жизнью.

Согласно информации свидетелей и пресс-релиза Следственного комитета, мужчина схватил охотничье ружьё и ворвался в дом людей. На тот момент там находилось двое – отец и сын. Он открыл по ним стрельбу. На шум прибежал ещё один мужчина, который жил недалеко – его он тоже застрелил на месте. Решив, что этого мало, преступник ворвался в дом, где находилась мать и двое детей. Женщину и 11-летнего мальчика он застрелил, второй ребенок успел спрятаться под кровать. Девочку после увезли в больницу в глубоком шоке.

После убийца вернулся в своё жилище и застрелился сам из ружья «Вепрь». В следственном комитете отмечают, что причиной послужила его «личная неприязнь» к этим людям. В районной администрации озвучивали информацию, что у мужчины были проблемы с психическим здоровьем, он был под присмотром нарколога и психиатра, состоял на учете. Сам он жил один, скрытно и уединённо, отмечается, что страдал манией величия.

Следователи начали расследовать это уголовное дело, виновного наказать уже не удастся, однако прокуратура проведёт районную проверку. Будет подробно изучено, соблюдались ли местными органами законы о профилактике реступлений, а также эффективно ли работала местная полиция.



До этого в СМИ сообщалось, что мужчина застрелил около десяти людей, однако эту информацию в полиции опровергли.