ИА «Ореанда-Новости». У южнокорейских властей нет официального подтверждения информации СМИ о том, что в КНДР якобы казнили специального представителя Государственного совета страны по США Ким Хек Чхоля за провал американо-северокорейского саммита в Ханое. Об этом в пятницу, 31 мая, заявили в министерстве по делам национального объединения Республики Корея.

«Северная Корея официально не подтверждала этой информации, и мы также не можем этого подтвердить», — сказала сотрудница отдела по печати ведомства, чьи слова приводит «РИА Новости».

Ранее в этот же день южнокорейская газета «Чосон ильбо» со ссылкой на неназванные источники сообщила, что в КНДР якобы казнили дипломатов, которые вели переговоры с США и занимались подготовкой саммита в Ханое.

По информации журналистов, помимо спецпредставителя Госсовета по США, в Северной Корее якобы казнили четырёх чиновников министерства иностранных дел. В материале отмечалось, что их всех обвинили в шпионаже в пользу Соединенных Штатов. Также сообщалось, что глава отдела ЦК Трудовой партии по вопросам воссоединения Ким Ен Чхоль был отправлен в ссылку на «перевоспитание» в провинцию Чагандо.

27 февраля в Ханое состоялся саммит президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Однако уже на следующий день политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры. В Белом доме позже заявили, что стороны не достигли соглашения по вопросу полной денуклеаризации Корейского полуострова.