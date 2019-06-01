01.06.2019, 20:17
В заявлении на американскую визу теперь надо указать ссылки на свои соцсети
ИА «Ореанда-Новости». Те, кто подают документы на визу США, теперь будет должны указать свои аккаунты в социальных сетях, пишут РИА Новости.
В Госдепартаменте рассказали, что уже обновили бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы. Некоторые СМИ пишут, что новые правила уже действуют с 31 мая.
В Госдепе отмечают, что эта информация усовершенствует процесс проверки заявителей и подтверждения их личности.
При в этом в бланке можно указать, что человек не пользуется социальными сетями, однако если обнаружится, что это неправда, последствия обещают серьёзные.
В Госдепартаменте рассказали, что уже обновили бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы. Некоторые СМИ пишут, что новые правила уже действуют с 31 мая.
В Госдепе отмечают, что эта информация усовершенствует процесс проверки заявителей и подтверждения их личности.
При в этом в бланке можно указать, что человек не пользуется социальными сетями, однако если обнаружится, что это неправда, последствия обещают серьёзные.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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