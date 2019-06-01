В Госдепартаменте рассказали, что уже обновили бланки заявлений на иммиграционные и неиммиграционные визы. Некоторые СМИ пишут, что новые правила уже действуют с 31 мая.В Госдепе отмечают, что эта информация усовершенствует процесс проверки заявителей и подтверждения их личности.При в этом в бланке можно указать, что человек не пользуется социальными сетями, однако если обнаружится, что это неправда, последствия обещают серьёзные.