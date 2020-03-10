ИА «Ореанда-Новости». Украинские полицейские задержали двух сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.

Сотрудники правоохранительных органов Украины занимались патрулированием зоны отчуждения атомной электростанции в районе села Дитятки, когда они обнаружили двух сталкеров. Сообщается, что те были в поисках «радиационного отдыха».

На территорию зоны отчуждения незаконно проникли 20-летний и 21-летний молодые люди, проживающие в Днепропетровской области и в городе Суме. Теперь им грозит штраф.