10.03.2020, 14:01
В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали двух сталкеров
ИА «Ореанда-Новости». Украинские полицейские задержали двух сталкеров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
Сотрудники правоохранительных органов Украины занимались патрулированием зоны отчуждения атомной электростанции в районе села Дитятки, когда они обнаружили двух сталкеров. Сообщается, что те были в поисках «радиационного отдыха».
На территорию зоны отчуждения незаконно проникли 20-летний и 21-летний молодые люди, проживающие в Днепропетровской области и в городе Суме. Теперь им грозит штраф.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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