13.01.2020, 08:05
Валенса выступил с критикой политики польских властей в отношении РФ
ИА «Ореанда-Новости». Лех Валенса, ранее занимавший пост главы Польши, раскритиковал польские власти за то, что они отказались приглашать российского лидера Владимира Путина на мероприятия, которые связаны с празднованием 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Он считает, что этот шаг связан с тем, что польский президент решил не приезжать на мероприятия в Израиль.
Валенса заявил, что, так как польские власти не пригласили российского президента на мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, нужно было готовиться к тому, что в Израиле польский лидер не будет иметь права голоса. По словам Валенсы, исходя из сложившегося положения дел, у Дуды нет возможности посетить Израиль.
Валенса отметил, что российского лидера необходимо было позвать на мероприятия в Польшу и показать, что концлагерь был освобожден именно Красной армией. Он сказал, что это является исторической правдой, которую никто изменить не в состоянии.
Он считает, что этот шаг связан с тем, что польский президент решил не приезжать на мероприятия в Израиль.
Валенса заявил, что, так как польские власти не пригласили российского президента на мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины освобождения концлагеря Освенцим, нужно было готовиться к тому, что в Израиле польский лидер не будет иметь права голоса. По словам Валенсы, исходя из сложившегося положения дел, у Дуды нет возможности посетить Израиль.
Валенса отметил, что российского лидера необходимо было позвать на мероприятия в Польшу и показать, что концлагерь был освобожден именно Красной армией. Он сказал, что это является исторической правдой, которую никто изменить не в состоянии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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