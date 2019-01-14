ИА «Ореанда-Новости». К западу от Тегерана разбился грузовой самолёт Boeing 707. Это произошло при посадке лайнера, следовавшего из Бишкека в Кередж. По предварительной версии, это произошло по причине ошибки – пилот посадил «боинг» на другой аэродром и тот не смог затормозить, поэтому выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Как сообщает издание FARS, грузовой самолёт Boeing 707 разбился в аэропорту Фатх в иранском городе Кередж, который находится западнее иранской столицы. Сам самолёт киргизский, его наняли иранские военнослужащие.

В аэропорту при посадке самолёт выкатился за пределы полосы. После этого он проломил ограждение и выкатился в жилой район, где разрушился и загорелся.

На борту находилось мясо, сообщают источники FARS. Самолёт военный и принадлежит ВВС. На борту находились только граждане Ирана.

По данным Reuters, на борту было девять человек. Однако точной информации о жертвах нет. Местные власти также заявили, что пока не располагают данными о погибших.​ «Интерфакс» пишет, что пока лишь один человек обнаружен выжившим, найдено семь жертв.

Агентство Associated Press со ссылкой на иранские экстренные службы пишет, что на борту находилось более девяти человек – 16 человек.

Последнее крупное крушение самолёта Boeing произошло в октябре 2018 года, когда новейший пассажирский воздушный лайнер Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air упал в Яванское море.

По итогам расследования комиссия пришла к выводу, что причиной крушения стала неправильная настройка датчика скорости. Пилоты пытались вернуть контроль над воздушным судном с первых минут полёта. Им удалось более 20 раз выровнять самолёт, так как в полёте его начинало клонить вниз. При этом лайнер испытывал проблемы с датчиком скорости как минимум в последние четыре полёта.

Самолёт упал спустя 13 минут после взлёта. На борту находились 189 человек, включая экипаж. Все погибли. Спасателям удалось найти оба двигателя, фюзеляж и бортовой самописец лайнера.Пассажирские самолёты Boeing 737 Max 8 эксплуатируются с 2016 года. Катастрофа в Яванском море стала первой для этой модели. Производитель решил обновить программное обеспечение у всех Boeing 737 Max.