ИА «Ореанда-Новости». Оскандалившийся политик был президентом штата Квинсленд от партии «Единая нация» и кандидатом в Сенат на предстоящих 18 мая выборах.

Стив Диксон на предстоящих всеобщих выборах в Австралии покинул свою политическую партию после того, как по национальному телевидению транслировали видео, как нетрезвый политик куражится американском стриптиз-баре. Стив Диксон был президентом штата Квинсленд от партии «Единая нация» и кандидатом в Сенат на выборах 18 мая.

56-летний политик вышел из партии после того, как в понедельник вечером по телевидению Nine Network транслировались его выходки в клубе в Вашингтоне. Съёмки тайно проводились «Аль-Джазирой». На Диксона и его партию вещатель из Катара уже второй раз собирает компромат.

Диксон объявил избирателям, что его политическая карьера закончилась. Он сказал, что видео в стриптиз-клубе «показывает человека, который был пьян и не контролирует свои действия, и я несу полную ответственность за то, что произошло». Его сопартийцы также отмечают, что поведение их лидера было неприемлемым.