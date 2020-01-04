ИА «Ореанда-Новости». Дерек Акора, актёр и телеведущий, участвовавший в телевизионных шоу, которые связаны с паранормальными явлениями, умер в возрасте 69 лет. Об этом заявлено в материале Daily Mail. 

О смерти актёра на своей странице в соцсети сообщила супруга Гвен Акора. Она написала, что ранее впавшего в кому Дерека отвезли в реанимацию.  

Гвен Акора поблагодарила всех, кто её поддерживал. 

Акора прославился благодаря телевизионному проекту о паранормальных явлениях Most Haunted.

Акора также работал продолжительное время и над своим проектом "Города призраки Дерека Акоры". В 2009 году он осуществлял попытки "связаться" с духом певца Майкла Джексона. 

Увидеть героев Акоры можно в различных сериалах, в том числе в проекте "Доктор Кто".