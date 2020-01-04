04.01.2020, 15:40
Ведущий из Британии Дерек Акора умер из-за гриппа
ИА «Ореанда-Новости». Дерек Акора, актёр и телеведущий, участвовавший в телевизионных шоу, которые связаны с паранормальными явлениями, умер в возрасте 69 лет. Об этом заявлено в материале Daily Mail.
О смерти актёра на своей странице в соцсети сообщила супруга Гвен Акора. Она написала, что ранее впавшего в кому Дерека отвезли в реанимацию.
Гвен Акора поблагодарила всех, кто её поддерживал.
Акора прославился благодаря телевизионному проекту о паранормальных явлениях Most Haunted.
Акора также работал продолжительное время и над своим проектом "Города призраки Дерека Акоры". В 2009 году он осуществлял попытки "связаться" с духом певца Майкла Джексона.
Увидеть героев Акоры можно в различных сериалах, в том числе в проекте "Доктор Кто".
О смерти актёра на своей странице в соцсети сообщила супруга Гвен Акора. Она написала, что ранее впавшего в кому Дерека отвезли в реанимацию.
Гвен Акора поблагодарила всех, кто её поддерживал.
Акора прославился благодаря телевизионному проекту о паранормальных явлениях Most Haunted.
Акора также работал продолжительное время и над своим проектом "Города призраки Дерека Акоры". В 2009 году он осуществлял попытки "связаться" с духом певца Майкла Джексона.
Увидеть героев Акоры можно в различных сериалах, в том числе в проекте "Доктор Кто".
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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